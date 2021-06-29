Koç Holding, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsoru oldu

Koç Holding, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile resmi sponsorluk anlaşması yaptı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, "2013 yılında İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmesi için ülke olarak yürüttüğümüz büyük kampanya sürecinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yollarımız kesişmişti. O dönem de Koç Topluluğu olarak elimizi taşın altına koymuş, ülkemiz için adeta tek yürek olmuştuk. Bu zor günlerde de yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK'un ve milli sporcularımızın yanındayız. Koç Holding olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızı desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sponsorluğunu üstlendik." ifadelerini kullandı.

Spora yaptıkları yatırımı toplumsal kalkınmanın önemli bir sacayağı olarak konumlandırdıklarını söyleyen Koç, toplulukları çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerle çok farklı branşlarda birçok spor faaliyetini desteklediklerini aktardı.

"Spor ülkemiz için önemli bir değer"

Sporun tüm topluma yayılması ve Türkiye'nin küresel ölçekte spor alanında da önemli bir marka olması yönünde var güçleriyle çalıştıklarını belirten Ali Koç, şunları kaydetti: "Koç topluluğu olarak sporu, birleştirici bir unsur olmanın ötesinde, dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play gibi, her zaman savunucusu olduğumuz insani değerleri de içinde barındıran çok önemli bir yapı taşı olarak görüyoruz. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün 'Olimpik değerlere katkı' olan kalıcı temasını belirlerken de bu değerleri esas aldık. Başarılı sporcularımızın sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil etmesinin önemini vurguladık. 2017 yılından bu yana ödülü kazanan sporcularımızdan Yasemin Adar, Taha Akgül, İlke Özyüksel ve İbrahim Çolak bu yıl olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Spor ülkemiz için önemli bir değer ve bu değerin bizi birleştiren bir unsura dönüşmesi için emek harcamamız gerekiyor. Bunun için de sporun farklı alanlarında dünyaya anlatacak başarı öykülerimizi arttırmamız ve böylesi başarılı sporcularımızı desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Bu olağanüstü zor zamanlar; özünü insani değerlerden alan olimpik değerlerin toplumda yaygınlaşmasının, birlik ve beraberliğin, ayrışmamanın, değerler etrafında birleşmenin önemini, kıymetini bir kez daha fark etmemizi de sağlıyor."

"İş birliğimizi bir adım öteye taşımaktan mutluyuz"

Koç Holding'in Türkiye'nin spor ülkesi olarak anılmasına büyük destek sağladığına dikkati çeken TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise, "Koç Holding ile Türk sporunu destekleme bağlamında, uzun yıllara dayanan iş birliğimizi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vesilesiyle bir adım daha öteye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Koç Holding, Türkiye'nin bir spor ülkesi olarak anılmasına, olimpiyatlarda hak ettiği noktaya ulaşmasına ve milli sporcularımızın ömürlerini adadıkları hedeflerini gerçekleştirmelerine destek olan, ülkemizin en değerli ticaret ve sanayi kuruluşlarının başında yer alıyor. Dolayısıyla, TMOK olarak, bizimle ortak ideallere sahip bir paydaşımız ile bu iş birliğini gerçekleştirmek bizi ayrıca mutlu ediyor." şeklinde konuştu.