Kocaelispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i...

Süper Lig’de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekip, ligdeki çıkışını sürdürmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise güçlü rakibine karşı sahasında puan arayacak. Futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Kocaelispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Galatasaray maçı bugün saat 17.00'de Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi, Osimhen.

Galatasaray’da maç öncesi son durum

Galatasaray, Kocaelispor karşılaşmasına iki önemli eksikle çıkacak. Kasık fıtığı tedavisi süren Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, kadroda yer almayacak.

Öte yandan Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray ile Kocaelispor rekabetinde genel tablo

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda üstün taraf sarı kırmızılılar oldu. Galatasaray rakibini 25 kez mağlup ederken, Kocaelispor 6 kez galibiyet elde etti. İki takım arasındaki 9 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan bu karşılaşmalarda toplam 76 gol kaydederken, yeşil siyahlılar 38 golle karşılık verdi. İ