Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesinin ardından taraftarın merakla beklediği kombine bilet fiyatları duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadı’ndaki tüm resmi maçlarda geçerli olacak kombine yenileme dönemi başladı.

Mevcut kombine sahipleri, 19 Mayıs Pazartesi saat 23.59’a kadar geçen sezon kullandıkları koltukları veya istedikleri başka bir koltuğu yüzde 10 indirimli satın alabilecek. Yenileme işlemleri yalnızca Passolig web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak. KS Store’daki bilet satış noktasından işlem yapılmayacak.

Kombineler sadece Kocaelispor logolu Passolig kartı olan taraftarlara satılacak. Satın alma işlemi için kartların e-bilet kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2026’ya kadar uzatılması gerekiyor. Bu tarihten sonrası için geçerliliği olan kartlar için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.

2024-2025 Sezonu Kocaelispor kombine fiyatları

Numaralı Alt VIP: 25.000 TL

Numaralı Üst VIP: 20.000 TL

Doğu Maraton Alt: 18.000 TL

Doğu Maraton Üst: 14.000 TL

Güney Kale Arkası Alt: 7.000 TL

Güney Kale Arkası Üst: 6.250 TL

Kuzey Kale Arkası Alt: 7.000 TL