Kocaelispor'da ailelere ve öğrencilere kombinelerde yüzde 41 indirim

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek Kocaelispor’da kombine satışları sürüyor. Taraftarın pahalı bulduğu kombine bilet satışları, 1 Haziran'dan itibaren ailelere ve öğrencilere indirimli fiyatla satışa çıkacak.

Öğrenciler ve en çok 5 çocuğa kadar olmak üzere ebeveynler yüzde 41 indirimli kombine bilet alacak. Aile ve öğrenciler, kombine bilet alım işlemlerini KS Store Bilet Satış noktasından yapacak.

Yenileme ve kongre üyelerine satış 1 haziranda bitecek

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Evvelce açıklanan kombine satış takvimi doğrultusunda mevcut kombine kartları yenileme, kurumsal üyeler ve kongre üyelerine kombine satışı 1 Haziran 2025’te sona erecektir. 1 Haziran itibarıyla genel kombine satışları başlayacaktır. Genel kombine satışlarında aile ve öğrenci kombine indirimleri uygulanacaktır. Öğrenciler ve aileler (anne + baba ve en fazla 5 çocuk) öğrenci ve kimlik kartlarını KS Store bilet satış noktasında bulunan sorumlulara ibra etmeleri durumunda Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda diledikleri tribünde yüzde 41 indirimli olarak kombine alma