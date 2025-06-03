Kocaelispor'da Selçuk İnan dönemi resmen başladı

Trendyol Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen imza töreniyle İnan, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkanı Recep Durul, 16 yıl sonra gelen Süper Lig sevincine dikkat çekerek, “Kocaelispor’un vizyonu sadece ligde kalmak değil, geçmişteki başarıların üstüne koymak. İnşallah bu yeni süreç hocamızla birlikte camiamıza ve şehrimize hayırlar getirir. Nice başarıları hep birlikte elde ederiz” dedi.

"Bu benim için bir meydan okuma"

Teknik direktör Selçuk İnan ise Kocaelispor’un hedefleri olan büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, “Artık kendi kariyerimde başarı yakalamak istiyorum. Bunu da ancak böyle güçlü bir taraftarla, güçlü bir camiayla yakalayabilirim. Bu benim için bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

Kocaelispor’da üst düzey hedefler belirlediklerini dile getiren İnan, sahada mücadele gücü yüksek bir takım izlettirme sözü verdi. Oyuncu yapısına uygun, önde baskı yapan, kazanma odaklı bir futbol anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

“Ne olursa olsun sahada her şeyini veren, mücadele eden bir takım göreceksiniz. İçeride ya da dışarıda, kazanmak için oynayacağız” diyen İnan, transfer çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade etti.

İnan, daha önce Gaziantep FK'de benzer bir yapıyı oluşturduklarını ve Kocaeli’de daha iyisini yapacaklarına inandığını söyledi. Kulüp yönetimine kendisine bu fırsatı verdikleri için teşekkür eden genç teknik adam, camia ve taraftara birlik çağrısı yaptı.