Kombine satışları ne zaman başlayacak?

Ceyhun KUBURLU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Buna göre yeni sezonda Galatasaray 26 bin 112, Fenerbahçe 23 bin 917 seyirci, Beşiktaş 20 bin 952 seyirci ve Trabzonspor 20 bin 391 seyirci kabul edebilecek. Sezon öncesi kombine kart satışlarının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Kulüpler bu konuda çok kararsız. Kombine satışı yapıldığı taktirde, bilet satış adetleri düşecek. Bu yüzden de kulüpler kombine kadrt satışlarına çok sıcak bakmıyor. Localar ise yüzde 100 kapasite ile seyirci kabul edebilecek.