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  3. Konya-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı
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Konya-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray maçını yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Konya-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı
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Taşkınsoy'un maç öncesi rahatsızlanması sebebiyle TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması bir süre geç başladı.

Rahatsızlığı devam eden hakem Taşkınsoy, kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bunun üzerine karşılaşmada, 4. hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA