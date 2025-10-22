Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş erteleme maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, Gençlerbirliği karşısında aldığı yarayı bu maçla sarmaya ve Galatasaray ile arasındaki 12 puan farkı 9 puana düşürmeye çalışacak. Taraftar mücadeleyi izlemek isterken "Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Konyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de Konya Büyüksehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Tümosan Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

İki takımın 57. randevusu

Beşiktaş ile Konyaspor bu zamana kadar 57 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 31'ini Beşiktaş, 11'ini ise Konyaspor kazandı. 15 karşılaşma ise berabere sona erdi.