Konyaspor deplasmanda kazandı
Konyaspor'a deplasmanda Karabükspor'a karşı galibiyeti getiren tek golü Eto'o kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.
32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
34. dakikada Atiker Konyaspor'da Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Fofana gelişene vurdu, top üsten auta gitti.
35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.
37. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlk yarı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
73. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.
Atiker Konyaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA