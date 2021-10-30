Konyaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe'yi kendi evinde 2-1 yenmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti.
Mücadelenin golleri 3. dakikada Soner Dikmen, 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 84. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Bu sonucun ardından Konyaspor, puanını 20'ye yükseltirken Fenerbahçe 19 puanda kaldı.
Fenerbahçe'de 2 sakatlık
Maçta Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır 72. dakikada sakatlanarak yerini Berke Özer'e bıraktı. Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia da son dakikalarda sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti ve oyuncu değişkilik hakkı kalmayan Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.