Konyaspor Galatasaray maçı için heyecan dorukta... Her iki kulübün taraftarı da maçın saatini iple çekiyor. Maç hakkında net bilgi sahibi olamayanlar "Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray maçı ATV'den canlı yayınlanacak ve şifresiz olarak ekrana gelecek.