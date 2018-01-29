Konyaspor'dan Eto'o açıklaması: Anlaşmak üzereyiz

29 Ocak 2018

Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

"Çok önemli olmayan birkaç madde dışında Eto'o ile ilgili görüşmelerimiz bitmek üzere. Yani Eto'o ile anlaşmak üzereyiz" diyen Baydar, "Birçok konuda inşallah mutabık kaldık. Kesine yakın diyebiliriz ve prensipte de anlaşmaya yakınız. Ancak prensipte tam anlamıyla anlaştık da diyemeyiz. İmza atılmayınca net olarak anlaştık dememiz de doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Yeni transfer konusunda alternatif isimler aramaya devam ettiklerini vurgulayan Baydar, çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Eto’o, Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardı

Kaynak: AA