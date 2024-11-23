Kortların efsanesi Rafael Nadal tenise veda etti

38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, spor dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak profesyonel kariyerini noktaladı. Sakatlıklarla geçen son yılların ardından, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen Davis Kupası çeyrek finalinde Hollanda’ya karşı oynanan karşılaşma, onun için son perde oldu. Kariyerinde tam 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bu alanda 24 şampiyonlukla rekoru elinde tutan Novak Djokovic’in ardından tüm zamanların en başarılı ikinci tek erkekler oyuncusu unvanıyla tarihe geçti. Ayrıca, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda teklerde ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda çiftlerde kazandığı altın madalyalarla ülkesine büyük gurur yaşattı.

20 yılı aşkın bir süre rakiplerine üstünlük sağladı

Fransa Açık’ta 14 kez zafere ulaşarak, bir grand slam turnuvasını en çok kazanan tenisçi olma başarısını da gösterdi. Nadal’ın kazandığı bu şampiyonluklar, onu erkek tenisinin efsaneleri arasında sağlam bir yer edinmesini sağladı. Roger Federer, Novak Djokovic ve Rafael Nadal’dan oluşan ‘üç büyükler’ erkek tenisinde 20 yılı aşkın bir süre boyunca rakiplerine üstünlük sağladı. İsviçreli Federer’in 2022’de emekli olmasının ardından, İspanyol raket de 2024 yılında kortlardan ayrıldı. Bu unutulmaz üçlüden geriye yalnızca, kariyerine devam eden 37 yaşındaki Sırp tenisçi Djokovic kaldı.

134.9 Milyon dolar: Kariyeri boyunca tenisten kazandığı para

560 Milyon dolar: Kariyeri boyunca tenisten kazandığı para Rafael Nadal'ın kariyer kazancı

22: Grand Slam tekler şampiyonluğu (14 kez Fransa Açık / 4 kez Amerika Açık / 2 kez Wimbledon / 2 kez Avustralya Açık)

92: ATP şampiyonluğu

112: Grand Slam tekler şampiyonluğu

14: Roland Garros kazanan tek oyuncu