Türkiye 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. Bu akşam Kosova ile kader maçına çıkılacak. Milyonlar ekran başına geçecek ve A Milli Futbol Takımı'mızı destekleyecek. Müsabaka büyük bir heyecanla beklenirken bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Kosova Türkiye maçı tek maç mı, rövanş var mı" şeklinde...

Dünya Kupası Elemeleri Play-off final maçı tek eleme usulü... Yani Kosova ile Türkiye maçının rövanşı olmayacak.

Kazanan ülke Dünya Kupası biletini almış olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.