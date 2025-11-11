Kovulan koç 53 milyon dolar tazminat istiyor

Amerikan futbolu takımı Louisiana State University (LSU), eski futbol koçu Brian Kelly’nin ayrılığı sonrası mali krizin ortasında kaldı. Kelly’nin sözleşmesinde yer alan 53 milyon dolarlık fesih bedeli, Amerikan üniversite sporları tarihinin en yüksek ikinci tazminatı olarak kayıtlara geçti.

Kelly’nin avukatları LSU’ya gönderdiği yazıda, okulun sözleşmede belirtilen “tam tutarı ödemekle yükümlü” olduğunu belirtti. Kelly, üniversitenin sunduğu 25 milyon ve 30 milyon dolarlık uzlaşma tekliflerini reddetti.

Yasal yollara başvuracak

Kelly’nin ekibi, LSU’nun tam ödeme yapmaması durumunda yasal yollara başvuracaklarını açıkladı. Üniversite, yeni atanan spor direktörü Verge Ausberry ve rektör Wade Rousse yönetiminde hem hukuki süreci yönetiyor hem de yeni teknik direktör arayışına devam ediyor.

Brian Kelly’nin talebi, daha önce Texas A&M’den Jimbo Fisher’a ödenen 77 milyon dolarlık rekor tazminatın ardından, Amerikan kolej futbolundaki en tartışmalı ayrılıklardan biri olarak değerlendiriliyor.