Kritik derbi: Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de haftanın en kritik randevularından biri için nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde taraftarlar detayları araştırıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek mücadele öncesi beklenti giderek yükseliyor. Futbolseverler "Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İki takım bugüne kadar 364 futbol maçına çıktı. En çok kazanan takım, 137 maçla Fenerbahçe olurken Beşiktaş'ın 130 galibiyetinin bulunuyor. 97 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.