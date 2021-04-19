Kriz yaratan karar: İşte Avrupa Süper Ligi’nin kurulma nedeni

Ceyhun KUBURLU

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu. Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi.

Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, COVID-19 salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

Kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3.5 milyar Euro ödeneceği ifade edildi.

Siyasiler de devreye girdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada bu organizasyonu "futbol için çok zararlı" olarak nitelendirdi ve İngiltere hükümetiyle yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız kulüplerinin "Spordaki birlik ve sportif liyakat ilkesini tehdit eden" bu organizasyona katılmama kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunun resmen açıklanmasının ardından dünya futbolunun patronu FIFA'dan bir açıklama geldi. FIFA'dan yapılan kısa açıklamada "Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan, Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır" denildi.

Ticari haklar

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları öne sürüldü.