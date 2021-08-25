  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Kübra Konut ilk maçını kazandı
Takip Et

Kübra Konut ilk maçını kazandı

Masa tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut turnuvaya galibiyetle başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yendi.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, B Grubu'nda Korneliussen ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 11-5, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Kübra, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile mücadele edecek.