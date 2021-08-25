Kübra Konut ilk maçını kazandı
Masa tenisi tek kadınlarda Kübra Korkut turnuvaya galibiyetle başladı.
AA
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlar (Sınıf 7) B Grubu'nda Kübra Korkut, Norveçli Nora Korneliussen'i 3-0 yendi.
Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra Korkut, B Grubu'nda Korneliussen ile karşılaştı.
Milli sporcu, rakibini 11-5, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Kübra, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 10.40'ta Rusya Paralimpik Komitesi'nden Viktoriia Safonova ile mücadele edecek.