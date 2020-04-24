Kulüpler Birliği: Muhtemel senaryo maçlar 12-13-14 Haziran'da başlar, 26 Temmuzda bitirilir

24 Nisan 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcıları, genel müdürler ve üst düzey yetkililer de hazır bulundu. Toplantının ardından liglerle ilgili olarak en temel senaryonun 12-13-14 Haziran'da başlayarak 26 Temmuz'da bitmesinin öngörüldüğü açıklandı. Kulüpler Birliği Başkanı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından açıklamalar yaptı. Sepil'in açıklamaları şöyle:

"Toplantı 2 saatten daha uzun sürdü. 40 kişi civarında katılımla toplantı yaptık video üzerinden. Tüm kulüp başkanları, Bakanlık yetkilileri ve TFF Başkanı ve yetkilileri olarak. Çok faydalı bir toplantı yaptık"

Maçlar ne zaman başlayacak?

"Bu zorlu bir süreç, bunu hepimizin anlaması gerekiyor. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sporun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Bununla ilgili öngörü yapmak da oldukça zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'dedir. Nihat Başkanımız bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi. Kendisinin söyledikleri bu ay sonunda tekrar toplantı yapılması şeklindeydi. Bu toplantıda en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla yapılacak istişarelerdi. Onlarla yapılan istişareler üzerinde futbol maçlarının ne zaman başlanacağı konusunda fikir ortaya çıkacak. Senaryolar üzerinden bilgiler aldık. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de maçların bitirilmesiyle ilgili yüksek bir irade var. Bugünkü şartlara göre en temel senaryo 12-13-14 Haziran'da başlaması ve 26 Temmuz'da bitmesi..."

"Federasyon Başkanı maçların tek bir şehirde oynanmasının mümkün olmadığını aktardı. Maçlar muhtemel olarak seyircisiz olabilir. Maçlar oynanması gereken şehirlerde, takımların bulunduğu şehirlerde oynanması"

"Tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti"

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kulüpler gelir kaybetti. Hiçbir geliri yok kulüplerin. Zaten kulüpler zor durumdaydı. Bugün, daha da zor duruma düştü. Bu konuda TFF ve Spor Bakanlığı olarak neler yapılabilir bunları tartıştık. Bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. TFF ve Süper Lig kulüpleri birlikte hızlıca bir grup kuracak. Sayın Bakan, moderatör olacak. Pandeminin oluşturduğu sorunları birlikte nasıl çözebiliriz, bunlar ortaya konulacak"

"Amatör branşlarla ilgili Sayın Bakanımız bir hatırlatma yaptı. İstanbul kulüpleri ve biz Göztepe gibi, amatör branşları olan kulüpler var. Bu konuyla ilgili başkanların hepsi, bu branşların devamıyla ilgili irade gösterdi."