Kulüpler Birliği, Süper Lig AŞ’ye dönüşüyor
Kulüpler birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin istifasının ardından ortaya yeni bir iddia atıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı profesyonel bir isme bırakılacak. Hatta tüm yönetim bu başkanla seçilecek. Bu da uzun zamandır konuşulan Süper lig AŞ modelinin ilk adımı olacak.
Ceyhun KUBURLU
Uzun yıllardır tartışılan konuların başında gelen Süper Lig AŞ için ilk adım atılıyor.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa eden Ahmet Nur Çebi’nin yerine geçecek isim profesyonel bir yönetici olacak. Yani kulüplerin dışında sektöre hakim bir CEO olacak. Bu da Kulüpler Birliği Vakfı’nın bundan sonra yeni bir yapılanma ile Süper Lig AŞ’ye devşirilmesi anlamına geliyor.
Yayın ihalesinde etkili olacak
Yeni dönemde yapılacak yayın ihalesi öncesinde yeni yönetimin ve CEO’nun da etkinliği artacak. TFF bu konuda kulüpleri de işin içerisine katmak istiyor. Ancak mevut yönetimlerle bunun olmayacağı anlaşıldı. Şimdi de Süper Lig AŞ modeli öne çıkacak. Yayın ihalesi sadece TV yayınlarını kapsamayacak dijitalleşme ve sponsorluk hakları da öne çıkacak.