Kulüpler Birliği, Süper Lig AŞ’ye dönüşüyor

Ceyhun KUBURLU

Uzun yıllardır tartışılan konuların başında gelen Süper Lig AŞ için ilk adım atılıyor.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa eden Ahmet Nur Çebi’nin yerine geçecek isim profesyonel bir yönetici olacak. Yani kulüplerin dışında sektöre hakim bir CEO olacak. Bu da Kulüpler Birliği Vakfı’nın bundan sonra yeni bir yapılanma ile Süper Lig AŞ’ye devşirilmesi anlamına geliyor.

Yayın ihalesinde etkili olacak

Yeni dönemde yapılacak yayın ihalesi öncesinde yeni yönetimin ve CEO’nun da etkinliği artacak. TFF bu konuda kulüpleri de işin içerisine katmak istiyor. Ancak mevut yönetimlerle bunun olmayacağı anlaşıldı. Şimdi de Süper Lig AŞ modeli öne çıkacak. Yayın ihalesi sadece TV yayınlarını kapsamayacak dijitalleşme ve sponsorluk hakları da öne çıkacak.