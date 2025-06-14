Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni dönem: 32 takımlı turnuva ABD'de başlıyor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında yepyeni formatıyla futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez 32 takımla oynanacak turnuva, 15 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek.

Eskiden yalnızca 7 takımla her yıl oynanan turnuva, artık dört yılda bir düzenlenecek ve katılımcı sayısı 32’ye çıkarılacak. Bu dev organizasyona ABD’nin 11 şehrinde bulunan 12 stadyum ev sahipliği yapacak.

Yeni format, yeni heyecan

Takımlar sekiz gruba ayrıldı ve her grupta dört takım yer alıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Bu aşamadan itibaren turnuva, tek maç eleme sistemiyle devam edecek. Toplamda 63 karşılaşmanın oynanacağı turnuvada futbolseverler, yaz boyunca dünyanın dört bir yanından gelen kulüpleri izleyecek.

İlk maç Miami’de, final New York’ta

Açılış mücadelesi, 15 Haziran’da Miami’deki Hard Rock Stadı’nda Al Ahly ile Inter Miami arasında oynanacak. Final ise 13 Temmuz’da New York’ta bulunan MetLife Stadı’nda gerçekleştirilecek.

Hangi takımlar var?

32 takım, altı konfederasyondan gelen şampiyonlar ve sıralamaya göre belirlenen kulüplerden oluştu. Turnuvaya Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya'dan 1 ve ev sahibi ABD'den 1 takım katılıyor. FIFA, çok kulüplü mülkiyet kriterlerine uymadığı gerekçesiyle Meksika temsilcisi Leon’u turnuvadan men etti. Onun yerine ABD’den Los Angeles takımı turnuvaya dahil edildi.

Turnuva grupları

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: PSG (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (BAE)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Maç takvimi nasıl?

Grup maçları: 15-27 Haziran

Son 16 turu: 28 Haziran - 2 Temmuz

Çeyrek finaller: 4-5 Temmuz

Yarı finaller: 8-9 Temmuz

Final: 13 Temmuz, MetLife Stadyumu (New York)

Hangi şehirlerde oynanacak?

Karşılaşmalar Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC gibi büyük şehirlerde oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak statlar arasında MetLife (New York), Hard Rock (Miami) ve Mercedes-Benz (Atlanta) gibi dev arenalar da bulunuyor.