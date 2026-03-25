Kupa Voley şampiyonu VakıfBank oldu

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmada voleybolseverler, tribünleri tamamen doldurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, maçı yerinde takip etti.

Karşılaşmaya Markova'nın etkili hücum ve servisleriyle başlayan VakıfBank'a Eczacıbaşı Dynavit, Ebrar Karakurt'un servis turunda aldığı sayılarla karşılık verdi: 4-4. Eczacıbaşı'nda hataların arttığı bölümde VakıfBank, Boskovic'in servisleriyle üst üste aldığı 6 sayıyla sette 12-7 öne geçti. Bu noktadan sonra manşette ve blokta istediğini alan Eczacıbaşı, farkı 2'ye (15-13) kadar indirse de VakıfBank, oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve 25-19'luk skorla finalde 1-0 öne geçti.

İkinci sette takımların karşılıklı skorlar bulduğu ilk bölüm, 9-9 eşitlikle geçildi. Hücum ve savunmada daha az hata yapan Eczacıbaşı Dynavit, sette 5 sayılık (14-19) avantaj yakaladı. Boskovic'in hücumlarına Yaprak Erkek ile cevap vererek avantajını sürdüren Eczacıbaşı, setin son bölümüne 22-18 önde girdi. VakıfBank'ın farkı kapatma çabalarına rağmen Eczacıbaşı, seti 25-21 alarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Cansu Özbay'ın servis turuyla üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, bir ara 5-1 öne geçse de daha sonra skora denge (8-8) geldi. 17'nci sayıdaki uzun rallinin ardından aldığı sayıyla morallenen VakıfBank, 14-11 üstünlük yakaladı. Karşılıklı sayılarla 3 sayılık (19-16) farkın korunduğu bölümün ardından VakıfBank, Boskovic ile 20'li sayılara ulaştı: 20-16. Zehra Güneş, Cansu Özbay ve Boskovic ile sayılar bulan VakıfBank, seti 25-20 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Dördüncü set, karşılıklı sayılarla başladı. Markova-Boskovic ikilisiyle skor üreten VakıfBank, sette 15-12 öne geçti. Bu noktadan sonra Eczacıbaşı, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile skorda 16-16 eşitliği yakalasa da VakıfBank, 20-16 üstünlük sağladı. Son bölümde avantajını sürdüren VakıfBank, 25-20'lik skorla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank kupayı en çok kazanan takım oldu

Şampiyonluk sayısını 10'a çıkartan VakıfBank, finalde karşılaştığı rakibini geçerek kupayı en fazla kazanan takım ünvanını aldı.