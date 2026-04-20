Kupada çeyrek final başlıyor: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kiminle oynayacak?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, Çarşamba günü Gençlerbirliği’ni, Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor’u, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor’u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek.
Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor