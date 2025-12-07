Lando Norris kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Lando Norris, adını tarihe yazdırdı. McLaren adına Formula 1'de yarışan pilot F1'de şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu gelişme ile birlikte "Lando Norris kimdir" sorusu art arda gelmeye başladı.

Lando Norris kimdir?

Lando Norris (d. 13 Kasım 1999), McLaren adına Formula 1'de yarışan Belçika kökenli İngiliz pilottur.

Karting kariyerine yedi yaşında başlayan Norris, genç yaş kategorilerinde hızla yükselerek birçok şampiyonluk elde etti. 2015 MSA Formula Şampiyonası, 2016 Toyota Yarış Serisi, Eurocup Formula Renault 2.0 ve Formula Renault 2.0 Kuzey Avrupa Kupası’ndaki zaferleri, onu kısa sürede dikkat çeken bir yetenek haline getirdi. 2017’de FIA Formula 3 Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandı; 2018 FIA Formula 2 sezonunu ise George Russell’ın ardından ikinci tamamladı.

McLaren Genç Sürücü Programı'nda yetişen Norris, 2019’da Carlos Sainz Jr. ile birlikte Formula 1’e adım attı. İlk podyumunu 2020 Avusturya Grand Prix’sinde, ilk pol pozisyonunu ise 2021 Rusya Grand Prix’sinde aldı. 2024 Miami Grand Prix’sinde ilk F1 zaferine ulaşan Norris, aynı sezon Hollanda ve Singapur’da da birincilik elde etti. 2025 Singapur Grand Prix’si itibarıyla kariyerinde 11 yarış galibiyeti, 15 pol pozisyonu, 18 en hızlı tur ve 43 podyum bulunmaktadır.

Norris’in McLaren ile sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.