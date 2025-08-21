Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? BJK 11'ler belli oldu mu? Şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne konuk oluyor. Mustafa Hekimoğlu dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlı kulübün Lausanne'yi rahat geçmesi bekleniyor. Özellikle Beşiktaş taraftarı mücadeleyi kaçırmak istemezken "Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.

Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lausanne - Beşiktaş maçı, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Muhetemel 11'ler:

LAUSANNE: Letica, Okoh, Dussenne, Mouanga, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ,Abraham

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu maç kadrosunda yer almayacak. Eyüpspor karşısında sakatlanan David Jurasek ve ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi’nin durumu ise bugün netleşecek.

Orta saha oyuncusu Elan Ricardo, satın alma opsiyonuyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense’ye kiralandı. Yeni transferler Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut, UEFA listesine dahil edildi.

Beşiktaş, Avrupa ve Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan galibiyetle ayrıldı. St. Patrick's karşısında alınan iki galibiyetin ardından Eyüpspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, Lausanne deplasmanında seriyi sürdürmeyi ve rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Rakip Lausanne ise Vardar ve Astana engellerini geçerek play-off turunda Beşiktaş’ın rakibi oldu.