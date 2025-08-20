Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş ilk maçta İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Mücadelenin bilgileri merak ediliyor. Özellikle Beşiktaş taraftarı "Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
St Patrick's'i eleyerek Konferans Ligi play-off turuna yükselen Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. Bu heyecanlı mücadele futbol tutkunları tarafından iple çekilirken siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar "Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Lausanne - Beşiktaş maçı, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını verecek.
Kulüp tarihinde Avrupa'da 256 müsabakada 97 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 347 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.
Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 15. maçına çıkacak
Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi.
Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti.
Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.
Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü.
Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkacak.