St Patrick's'i eleyerek Konferans Ligi play-off turuna yükselen Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile karşılaşacak. Bu heyecanlı mücadele futbol tutkunları tarafından iple çekilirken siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar "Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Lausanne Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lausanne - Beşiktaş maçı, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257. sınavına çıkacak

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 257'nci sınavını verecek.

Kulüp tarihinde Avrupa'da 256 müsabakada 97 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 347 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 393 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde 15. maçına çıkacak

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 14 karşılaşmada boy gösterdi.

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 9 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 1 kez eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, 4 maçta ise sahadan yenik ayrıldı.

Organizasyonda toplamda 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde 22 gol gördü.

Beşiktaş, Lausanne karşısında bu organizasyondaki 15. maçına çıkacak.