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LeBron James tarihe geçti: NBA’de 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu

NBA’de gecenin kapanış mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup etti. Lakers’ın yıldız basketbolcu LeBron James, müsabakada 34 sayı kaydederken, NBA tarihinde 50 bin sayı barajını geçen ilk isim oldu.

Haber Merkezi
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon oynanan 9 müsabakayla devam etti.

Gecenin kapanış maçında Los Angeles Lakers, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 136-115 mağlup ederek, üst üste 7. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 2. basamağa kadar yükseldi. Lakers’ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Pelicans karşısında 34 sayı, 8 ribaund ve 6 asistlik performans ile galibiyette büyük rol oynadı. LeBron James, NBA tarihinde normal sezon ve play-off müsabakaları dahil olmak üzere 50 bin sayı barajını geçen ilk basketbolcu olarak da tarihe geçti.

Luka Doncic de 30 sayı, 8 ribaund ve 15 asist ile yıldızlaşırken, Jaxson Hayes ise 19 sayı, 10 ribaund ile double-double yaptı.

Pelicans’ta da Zion Williamson’ın 37 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 19 sayı, 5 asist maçı tamamlarken, Jordan Hawkins ise 17 sayılık katkı sağladı.

Alperen’in 25 sayısı galibiyete yetmedi

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers’a, 115-102 mağlup oldu. Şengün, 25 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle müsabakayı tamamlarken, gösterdiği performans galibiyet için yeterli olmadı. Indiana’da Tyrese Haliburton 28 sayı, 15 asist, 3 ribaund ve Pascal Siakam 18 sayı, 2 ribaund, 2 asistle galibiyetin mimarı oldular. (İHA)