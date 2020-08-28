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Lemina Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'ın geçen sezon başında İngiltere'nin Southampton takımından kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

Lemina Galatasaray'a veda etti
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Kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı veda mesajında, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki tüm taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma en iyi dileklerimi gönderiyorum, gelecek yıllarda başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile ismi anılan orta saha oyuncusu Lemina, geçen sezon Galatasaray'da 28 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Southampton Galatasaray Mario Lemina

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