Letonya ve Norveç maçları öncesi Ümit Milli Kadrosu'nda zorunlu değişiklik

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Norveç ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda yer alan Başar Önal ve Mustafa Hekimoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Başar Önal’ın hastalığı, Mustafa Hekimoğlu’nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacakları duyuruldu. Teknik direktörün bu iki oyuncunun yerine Trabzonspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ile RAMS Başakşehir'de oynayan Ömer Faruk Beyaz’ı aday kadroya dahil ettiği belirtildi.

Letonya ve Norveç maçları önem taşıyor

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki kritik maçlardan biri olan Letonya karşılaşmasına 12 Ekim’de çıkacak. Norveç ile ise 16 Ekim’de karşılaşacak olan milliler, bu iki maçtan alacakları puanlarla grup sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Yeni isimler kadroda

Kadroya son anda dahil edilen Engin Poyraz Efe Yıldırım, Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkat çekerken, Ömer Faruk Beyaz da RAMS Başakşehir’de orta sahadaki yetenekleri ile öne çıkan genç oyuncular arasında yer alıyor. Teknik direktör, bu iki oyuncunun kadroya dinamizm katacağına inanıyor.