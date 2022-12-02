Lewis Hamilton, Abu Dabi'de Grand PrixTM öncesi IWC butiğini ziyaret etti

Motor sporu tutkunlarının ve yarışçıların saatlere farklı bir tutkusu vardır. Özellikle mekanik saat içerisinde yer alan birçok fonksiyonu olan mikro mekaniği tanımayı ve onun üzerine sohbetler etmeyi çok severler. Çünkü saate can veren mekanizmalar zanaatkarlığın yanı sıra, akıl oyunları ve tasarım incelikleri de içerir.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ takımı pilotu Lewis Hamilton hem bir saat tutkunu hem de IWC Shaffhausen’in marka yüzü olunca Abu Dabi’de düzenlenen yarış öncesinde Dubai Mall’da yer alan butiğine uğradı. Hamilton’ı Dubai Mall’daki butikte IWC CEO’su Chris Grainger-Herr ve eski F1™ yıldızı ve marka elçisi David Coulthard karşıladı. Yedi kez F1 dünya şampiyonu olan efsanevi pilotu, butiğin giriş bölümünde 2021 sezonunda kullandığı Mercedes-AMG F1™ W12 E Performance bekliyordu. Otomobil butiğe kattığı güçlü tematik vurguyla yarış ve mühendisliğin altını çiziyor. Grup ardından “Mühendislik Duvarı” adı verilen bölümde IWC’nin uzun soluklu motor sporları ortaklarıyla yaptığı çeşitli iş birliklerinin sonucunda tasarlanan bir dizi ikonik yarış saatini hayranlıkla inceledi. Bu saatlerin arasında bordo kadranıyla “Lewis Hamilton” Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Edition ve yılın başında Miami GP™’de beğeniye sunulan resmi takım saati Pilot’s Watch Chronograph 41 Edition “Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team” de bulunuyor.