Lider Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanında (Muhtemel 11 belli oldu)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, Corendon Alanyaspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, son dört resmi maçından galibiyet çıkaramazken, Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını artırmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Galatasaray’ın karşılaşmaya şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Muslera, Sallai (Kaan), Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Frankowski, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Osimhen.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.
Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Zorlu müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor.
Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti.
Osimhen ve Ahmed Kutucu sınırda
Galatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu, Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada İstanbul'da oynayacakları Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Sarı kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, mücadelede forma giyemeyecek.
İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i:
Muslera, Sallaı (Kaan), Davınson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreıra, Lemına, Frankowskı, Yunus Akgün, Gabrıel Sara, Osımhen