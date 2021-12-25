Lider Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı
Süper Lig'in lideri Trabzpzonspor, ilk yarının son maçında Medipol Başakşehir ile yenişemedi.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 73 Deniz Türüç), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 73 Chadli), Okaka
Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye, Dk. 89 Okaka (Medipol Başakşehir)