  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Lider Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı
Takip Et

Lider Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı

Süper Lig'in lideri Trabzpzonspor, ilk yarının son maçında Medipol Başakşehir ile yenişemedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 73 Deniz Türüç), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 73 Chadli), Okaka

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye, Dk. 89 Okaka (Medipol Başakşehir)