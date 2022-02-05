Lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı tek golle devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve puanını 57'ye çıkardı.
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Süper Lig’de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başladı. Ligin 24. haftasında lider Trabzonspor, son haftaların formda ekibi Kasımpaşa’yı sahasında ağırladı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca, takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, puanını 57'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.