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Lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı tek golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti ve puanını 57'ye çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Süper Lig’de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başladı. Ligin 24. haftasında lider Trabzonspor, son haftaların formda ekibi Kasımpaşa’yı sahasında ağırladı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca, takımını 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. 

Mücadeleyi 1-0 kazanan Trabzonspor, puanını 57'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.

 