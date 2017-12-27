Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa sürprizi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi.
Maçın gollerini, Giresunspor adına 14. dakikada Dialiba, 65. dakikada Dale ve 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko atarken, konuk ekip Başakşehir'in tek sayısını 75. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.
Kaynak: AA