ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa sürprizi

Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yenmeyi başardı.

Lig lideri Medipol Başakşehir'e kupa sürprizi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor, konuk ettiği Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 3-1 yendi. 

Maçın gollerini, Giresunspor adına 14. dakikada Dialiba, 65. dakikada Dale ve 72. dakikada penaltı atışını kullanan Korkishko atarken, konuk ekip Başakşehir'in tek sayısını 75. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.