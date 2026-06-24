LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ne zaman başlayacak?
Lig başlama tarihi merak ediliyor. Takımlarını sahada görmek isteyen taraftarlar "Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.
Mayıs ayında sona eren liglerin ardından taraftarlar takımlarını izlemek için sabırsızlanıyor. Takımlar ilk olarak hazırlık maçlarında boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazananlar ülkemizi bu turnuvada temsil edecekler ve daha sonra yeni sezon başlayacak. Peki, lig ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig
Başlangıç: 14-17 Ağustos 2026
Devre arası: 18-21 Aralık 2026 (16. hafta)
İkinci yarı: 15-18 Ocak 2027 (17. hafta)
Sezon sonu: 23 Mayıs 2027
Trendyol 1. Lig
Başlangıç: 7-10 Ağustos 2026
Devre arası: 18-21 Aralık 2026
İkinci yarı: 8-11 Ocak 2027
Sezon sonu: 8 Mayıs 2027
Hafta içi haftalar: 5, 10, 26 ve 34. haftalar
Nesine 2. Lig
Başlangıç: 5-6 Eylül 2026
Devre arası: 20 Aralık 2026
İkinci yarı: 16 Ocak 2027
Sezon sonu: 24 Nisan 2027
Hafta içi haftalar: 12, 24 ve 29. haftalar
Nesine 3. Lig
Başlangıç: 5-6 Eylül 2026
Devre arası: 20 Aralık 2026
İkinci yarı: 16 Ocak 2027
Sezon sonu: 24 Nisan 2027
Hafta içi haftalar: 11, 22 ve 28. haftalar