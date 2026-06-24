LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ne zaman başlayacak?

Mayıs ayında sona eren liglerin ardından taraftarlar takımlarını izlemek için sabırsızlanıyor. Takımlar ilk olarak hazırlık maçlarında boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazananlar ülkemizi bu turnuvada temsil edecekler ve daha sonra yeni sezon başlayacak. Peki, lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig

Başlangıç: 14-17 Ağustos 2026

Devre arası: 18-21 Aralık 2026 (16. hafta)

İkinci yarı: 15-18 Ocak 2027 (17. hafta)

Sezon sonu: 23 Mayıs 2027

Trendyol 1. Lig

Başlangıç: 7-10 Ağustos 2026

Devre arası: 18-21 Aralık 2026

İkinci yarı: 8-11 Ocak 2027

Sezon sonu: 8 Mayıs 2027

Hafta içi haftalar: 5, 10, 26 ve 34. haftalar

Nesine 2. Lig

Başlangıç: 5-6 Eylül 2026

Devre arası: 20 Aralık 2026

İkinci yarı: 16 Ocak 2027

Sezon sonu: 24 Nisan 2027

Hafta içi haftalar: 12, 24 ve 29. haftalar

Nesine 3. Lig

Başlangıç: 5-6 Eylül 2026

Devre arası: 20 Aralık 2026

İkinci yarı: 16 Ocak 2027

Sezon sonu: 24 Nisan 2027

Hafta içi haftalar: 11, 22 ve 28. haftalar