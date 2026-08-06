Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig başlangıç tarihi...
Süper Lig yakın zamanda başlayacak. Kulüplerin hazırlıkları sürerken futbola ilgi duyan vatandaşlar "Lig ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Futbolseverlerin uzun süredir beklediği Süper Lig'de yeni sezon için artık sayılı günler kaldı. Transfer görüşmeleri yoğun şekilde devam ederken takımlarını sahada görmek isteyen taraftarlar "Lig ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'in 2026/27 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Lig 21 Aralık'ta devre arasına girecek ve ikinci devre 15 Ocak'ta başlayacak.
14 Ağustos Cuma
21.30 | Galatasaray - Çorum
15 Ağustos Cumartesi
19.00 | Konyaspor - Rizespor
19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor
21.30 | Gaziantep FK - Alanyaspor
21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19.00 | Başakşehir - Kocaelispor
21.30 | Amed - Erzurumspor
21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21.30 | Samsunspor - Göztepe