Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız!
Fransa'nın Lille Belediyesi, Milli Futbolcu Burak Yılmaz'ın başarısını çok özel bir mesajla kutladı. Lille Belediyesi, Lens karşısında 2 gol atan milli futbolcu için sosyal medyadan "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.
Belediye, milli futbolcunun başarısını vurgulamak için, "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı.
Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.
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