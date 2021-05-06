Lille'da ayın futbolcusu Burak Yılmaz
Ligue 1 ekiplerinden Lille'da nisan ayının futbolcusu Burak Yılmaz seçildi.
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Kadrosunda yer alan Türk futbolcularla dikkat çeken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de nisan ayının futbolcusu taraftarların oylarıyla Burak Yılmaz seçildi.
35 yaşındaki milli futbolcu bu süreçte çıktığı 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli forvet aralık ayında da taraftarlar tarafından ayın futbolcusu seçilmişti.
Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Burak Yılmaz, bu maçlarda 13 gol kaydederek şampiyonluk mücadelesi veren takımına önemli bir katkı sağladı.