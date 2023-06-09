Lionel Messi, ABD’de! Apple ve Adidas transferi

36 yaşına merdiven dayayan Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi kararını verdi. Paris St Germain’den iki yıl sonra ayrılan Messi’ye 3 talip vardı: İspanyol Barcelona, Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı ve İngiliz efsanesi David Beckham’ın sahibi olduğu Amerikan futbol ligi MLS takımı Inter Miami… Messi, Barcelona’yla görüştü; kısa süre önce Suudi Arabistan’I ziyaret etti. Suudiler 500 milyon euroluk rekor teklifte bulundu. Messi ikisini de reddetti ve “Amerika” dedi.

Ünlü yıldız, “Barcelona’ya dönmeyi çok istiyordum ama geleceğimi iki yıl önce olduğu gibi başkasının ellerine bırakmak istemedim. Mesele hiçbir zaman para olmadı. Olsaydı Suudi Arabistan’a ya da başka yere giderdim” dese de Messi ABD’ye, 2007’de Beckham’ın MLS takımı Los Angeles Galaxy’e transferinden sonraki en pahalı ve havalı girişini yapacak. Çünkü transferin ardında iki dünya markası, MLS yayıncısı Apple TV ve MLS’in forma sponsoru Adidas var. The Athletic dergisi, bu iki şirketin etkisini şöyle özetledi:

- “Apple, MLS maç yayın haklarını geçtimiz bahar aylarında 10 yıllığına tam 2.5 milyar dolara aldı. Apple yöneticileri ile MLS yetkilileri kısa süre önce toplantı yaptı ve Messi’ye transfer olması durumunda MLS maçlarını yayınlayan Apple TV’nin kârından pay verme kararı aldı.”

-“MLS’in büyük forma sponsor Adidas. Ünlü marka, Messi’yi MLS’e katmayı istiyor. Bu yüzden de ona ‘MLS’de olduğu süre içinde Adidas’ın kârından pay verme’ teklifinde bulundular.”

Oynadıkça büyüt, büyüttükçe kazan

Apple TV bir süre sonra Messi’nin Dünya Kupaları maceralarının anlatıldığı bir belgesel yayınlayacak. Dünya basınında “Bu belgesel için Messi, Apple’dan para aldı. Adidas’la olan yakınlığı da biliniyor” yorumları yapılırken; iki şirket aslında şu teklifi yapmış oldu: “Oynadıkça MLS’i büyüt, büyüttükçe de kazan.” Messi’nin Inter Miami’deki maaşı bilinmiyor. MLS, UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarını tanımıyor.

Her takıma, bilançosuna uygun tavan bütçe belirleniyor ve takımlar o aylık maaş izni dışında ödeme yapamıyor. Ancak özellikle Avrupalı futbolcuların MLS’i tercih etmesi için bir ayrıcalık sunuluyor: Her takım maksimum üç futbolcuyla özel anlaşma yapabiliyor. Messi de işte bu anlaşmadan yararlanacak; o yüzden de ne kadar alacağı açıklanmadı.

Futbola 8 yaşındayken doğup büyüdüğü Arjantin'in Rosario kentindeki Newell's Old Boys takımında başlayan Lionel Messi kariyeri boyunca aralarında Katar Dünya Kupası da dahil toplam 43 kupa kaldırdı.