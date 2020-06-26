ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

Liverpool, 30 yıl sonra şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'de, Liverpool 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk oldu.

Liverpool, 30 yıl sonra şampiyon oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin, deplasmanda Chelsea'ye 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonluğuna ulaştı.

Manchester City'nin 23 puan önünde ilk sırada yer alan ekip, şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemiş oldu.

En son 1990'da Premier Ligi lider tamamlayan Liverpool, 30 yıllık hasretine son vererek şampiyonluk sayısını 19'a çıkardı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap