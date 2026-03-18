Liverpool Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel 11

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün akşam birbirinden heyecanlı müsabakalar oynandı. Bugün de yine nefes kesen maçlar futbolseverleri bekliyor. Galatasaray da İngiltere'de Liverpool ile karşılaşacak. Sahaya avantajlı şekilde çıkacak olan temsilcimiz turu iliklerine kadar istiyor. Bugün en çok yöneltilen soru ise "Liverpool Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Liverpool Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilgileri...

Liverpool Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen

Davinson Sanchez cezalı

Sarı-kırmızılılarda, Liverpool karşılaşmasında defansta önemli bir eksik bulunuyor. Cimbom’da Liverpool ile İstanbul’da yapılan mücadelede sarı kart gören Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü ve rövanşta görev alamayacak. Aslan’da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de UEFA’ya verilen listede bulunmuyor.

Avrupa kupalarında 340. karşılaşma

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 340 maça çıktı. Bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 468 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.