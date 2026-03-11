Galatasaray Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Eylül ayında Liverpool'u yenen Aslan, dün akşam da son 16 turunda İngiliz ekibini 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip ikinci maçta da güzel bir skor alıp çeyrek finale yükselmek istiyor. Peki, Liverpool Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Liverpool engelini aşması halinde gözünü çeyrek finale dikecek. Sarı-kırmızılı ekip turu geçerse rakibi Chelsea ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadelenin galibi olacak.