Liverpool, Manchester United'ı ezdi geçti: 5-0

İngiltere Premier Lig 9. hafta karşılaşmasın ilk yarıda rakibine 4 gol atan Liverpool, rakibi 10 kişi kalınca bir gol daha buldu. Manchester, bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

Liverpool’un gollerini Naby Keita (5′), Diogo Jota (13′) ve Mohamed Salah (38′, 45+5′, 50′) kaydederken, Cristiano Ronaldo’nun 53. dakikada attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

Manchester United’da oyuna ikinci yarıda giren Fransız orta saha Paul Pogba ise, 60. dakikada önce sarı kart gördüğü pozisyonda VAR uyarısı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Liverpool bu sonuçla ligdeki tek namağlup takım olma unvanını elinde tuttu ve 21 puanla ikinci sırada yer aldı. Manchester United ise, son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puanla 7. sırada kaldı.