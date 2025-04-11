Liverpool, Muhammed Salah ile sözleşme yeniledi

Premier Lig ekibi Liverpool, 2017 yılından itibaren takımda forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

2017 yılında Roma’dan transfer edilen Salah, Liverpool formasıyla bugüne kadar 394 karşılaşmada 243 gol kaydederek kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumuna yükseldi. Tecrübeli oyuncu, kulüple geçirdiği 8 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası zaferleri yaşadı.

Sözleşme imzasının ardından kulüp medyasına konuşan Salah, “İmzayı attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum. Burada kariyerimin en iyi yıllarını geçirdim” ifadelerini kullandı. Salah ayrıca, taraftarlara kupalar için çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

Yeni sözleşmenin mali ve süresel detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.