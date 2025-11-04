Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Avrupa futbolunun iki devi Liverpool ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu zorlu mücadelenin yayın bilgilerini ve saatini merak ediyor. Maçın şifresiz olup olmayacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri de "Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe