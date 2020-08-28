Loïc Rémy Çaykur Rizespor'da

28 Ağustos 2020

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loïc Rémy ile anlaşma sağladı.

Daha önce Chelsea, Lyon, Newcastle United, Marsilya gibi önemli kulüplerde forma giyen Rémy ile 2+1 yıllık anlaşma imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransız yıldız forvet Loïc Alex Teliére Hubert Rémy ile kulübümüz Çaykur Rizespor arasında 2 sezonluk anlaşmaya varıldı.

Loïc Rémy geçtiğimiz sezon Fransa liginde Lille forması giymişti. Dünya Kupası dahil Fransa A milli takımı ile 31 maçta 7 gol atan yeni transferimiz Rémy; sayısız başarı ve kupanın yanında Chelsea ile bir Premier League, Olympique Lyon ile iki Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Liginde 26 maçta 9 gol atan Loïc Rémy; kariyeri boyunca resmi maçlarda 138 gol attı.

Loïc Rémy’nin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz.

Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."

Saruhan Plaza'da düzenlenen imza töreninde, kulüp başkanı Hasan Kartal, başkan vekili Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal hazır bulundu.

"Büyük bir karar aldım"

Törende konuşan Remy, Çaykur Rizespor'a transfer olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük bir karar aldım. Benimle pek çok kulüp irtibata geçti. Tercihim Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor'un projesine inanıyor ve güveniyorum. Geçen sezon kulüp şanssızlık yaşamış olabilir. Bu benim için motive edici bir durum. Birkaç gün önce sportif direktör Yılmaz Bal ile görüştüm. Çok güzel sözlerle beni memnun etti. Kulübe gelmemi sağladı. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve tecrübemi gençlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Remy kariyerli bir oyuncu"

Kulüp başkanı Hasan Kartal, Remy'nin dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, "Geldi ve formasını giydi. Rize'de ününü daha da yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Remy kariyerli bir oyuncu. Umarım bize faydalı olur ve iyi bir sezon geçirir. Rize'de ailesiyle berabermiş gibi bir yaşantı içinde olacak. Buna eminiz. Çok güzel başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Yıldız bir futbolcuyu Türk futboluna kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ali Zeki Saruhan ise, "Dünya yıldızını Türk sporuna kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Remy'nin kalitesiyle ülkemize ve şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Umarım bu tercihimiz Türk futbolunu güzel bir yere taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerine ülkesinin Olympique Lyon takımında başlayan Loic Remy, sırasıyla Lens, Nice, Olympique Marsilya, Queens Park Rangers, Newcastle United, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille takımlarında forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu 31 kez Fransa Milli Takımı formasını giyerken, ülkesi adına 7 gol kaydetti.

🔕 F̶r̶a̶n̶s̶ı̶z̶ y̶ı̶l̶d̶ı̶z̶ L̶o̶i̶c̶ R̶e̶m̶y̶, ü̶ç̶b̶ü̶y̶ü̶k̶l̶e̶r̶i̶m̶i̶z̶d̶e̶n̶...



📣 Haberler yazıldı, yıllarca yolları gözlendi... Fransız yıldız Loic Remy, Çaykur Rizespor'umuzda!



Anlaşmanın detayları 🇫🇷👉 https://t.co/lLY9ndPqr7 pic.twitter.com/1HPfiR0rKf — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 28, 2020

Kaynak: AA