Lucescu öldü mü? Lucescu’nun sağlık durumu nedir?

Lucescu’nun sağlık durumu kritik: Yoğun bakıma kaldırıldı
Kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastanede tedavi gören 80 yaşındaki Rumen teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumu ağırlaştı, yoğun bakıma kaldırıldı.
Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kalbindeki ritim probleminin şiddetlendiği ve uygulanan tedaviye yanıt vermediği bildirildi. 80 yaşındaki teknik adamın durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma sevk edildiği aktarıldı.
Son maçı Türkiye'ye karşıydı
Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, 26 Mart’ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.
Tecrübeli teknik direktör, 29 Mart’ta milli takım kampı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, o tarihten sonra tedavi süreci hastanede devam etmişti. İlk etapta sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilmişti.
Öte yandan Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan’da Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.