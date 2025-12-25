Lütfi Arıboğan kimdir? Arıboğan neden gözaltına alındı?

Yasa dışı bahis ve şike soruşturması devam ediyor. Bugün Eski TFF Başkanı Lütfi Arıboğan "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından gözaltına alındı. Futbol camiasını sarsan olay sonrası Arıboğan hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Lütfi Arıboğan kimdir" sorusuna yanıt arıyor.

Lütfi Arıboğan kimdir?

Lütfi Arıboğan, 30 Eylül 1961 tarihinde Adana’da doğdu. Basketbol kariyerine 1971 yılında Çukobirlik’te başlayan Arıboğan, ardından Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor formaları giydi. 1,98 metre boyundaki Arıboğan, 191’i A millî takım olmak üzere toplam 229 kez millî formayı taşıdı. Kariyeri boyunca kaptanlık görevini 14 numaralı formasıyla üstlendi.

Galatasaray’da altı yıl kaptanlık yapan Arıboğan, 1990 yılında lig şampiyonluğu yaşadı. Ülkerspor’a transfer olduktan sonra yeniden Galatasaray’a dönen deneyimli basketbolcu, Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi. 1996 yılında aktif basketbol kariyerini noktalayan Arıboğan, Ülkerspor’da genel menajerlik görevine başladı ve bu görevini sekiz yıl sürdürdü.

Spor yöneticiliği kariyeri

Lütfi Arıboğan, 2005 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ancak seçimi kazanamadı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda Levent Bıçakçı döneminde genel sekreterlik görevini üstlendi. Daha sonra Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar’ın başkanlık dönemlerinde federasyon bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

6 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğüne getirilen Arıboğan, bu görevinden 25 Ekim 2014’te ayrıldı. 2015 yılında yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olsa da seçimden galip çıkamadı.

Ailesi

Lütfi Arıboğan’ın babası Ahmet Arıboğan, Adana Demirspor’un eski millî futbolcuları arasında yer alırken, annesi Fatma Arıboğan Adana’nın ilk kadın jeologu olarak biliniyor. Arıboğan’ın bir kız kardeşi bulunuyor.