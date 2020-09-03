Luyindama kadrodan çıkarıldı

03 Eylül 2020

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Altyapıda koronavirüs çıktı

Galatasaray'ın yaptığı açıklama altyapıda bir oyuncuda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor.

Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır."