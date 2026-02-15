Maç sonu ortalık savaş alanına döndü: Futbolcular kanlar içinde kaldı
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta Merzifonspor ile Bartınspor arasında oynanan maçın ardından çıkan kavgada 3 Bartınsporlu futbolcu yaralandı. Kafasından darbe alan kaptan Emre Yüksektepe hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Amasya temsilcisi Merzifonspor, sahasında Bartınspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından futbolcular arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, Bartınsporlu 3 oyuncu yaralandı. Her iki takımın futbolcu ve teknik heyetlerinin de araya girdiği olaylar polislerin müdahalesi ile daha da büyümeden önlendi.
